Міжбанк: долар продовжує падати

Сьогодні на українському міжбанку торги по долару США відкрилися такими котируваннями – 7,9660/7,9745, до 12:00 звузився спред 7,9680/7,9730. До закриття торгів цінові рівні знизилися 7,9640/7,9690 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», о 15:45 Нацбанк оголосив про купівлю долара за курсом 7,9692.

Рублевий ринок відкрився котируваннями - 0,2725/28, до 12:00 ціни концентрувалися в діапазоні 0,2725/27. До закриття ціни зросли 0,2729/31. У Росії курс долар-рубль піднявся, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів склав 29,2126 (+0,0648).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,3650/1,3735. Ринок євро-гривня відкрився такими індикативними котируваннями – 10,8880/10,9020, до 12:00 цін пішли догори 10,9005/10,9135. До закриття торгів цінові показники по EUR/UAH впали 10,8835/10,8920.