Євро подорожчав до долара

Курс євро підвищується у п`ятницю по відношенню до долара, однак єдина європейська валюта завершує тиждень найбільшим падінням з початку лютого.

Інвестори побоюються, що Греція не зможе отримати фінансову підтримку від Європейського Союзу та вчасно вирішити бюджетні проблеми, повідомляє агентство Bloomberg.

Євро на 9:00 у п`ятницю коштував 1,3621 долара проти 1,3608 долара на кінець попередньої сесії в Нью-Йорку. З початку тижня єдина європейська валюта втратила 1,1%.

Курс американської нацвалюти до єни склав до цього часу 90,46 єни у порівнянні з 90,39 єни днем раніше.

Вартість євро в парі з єною піднялася з 122,99 єни до 123,22 єни.

"Повідомлення про міжурядові відносини Греції та Німеччини стануть основним чинником динаміки курсу євро, а ці відносини, швидше за все, залишаться напруженими", - відзначає валютний аналітик Commonwealth Bank of Australia Джозеф Капурсо.

Курс єни знижується по відношенню до більшості світових валют у п`ятницю на тлі ралі на азіатських ринках акцій і ознак прискорення зростання світової економіки, що підвищує попит на більш ризиковані активи.