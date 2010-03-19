Експерт: валютний ринок продовжує керуватися діями НБУ

Валютний ринок у четвер, 18 березня, продовжив керуватися діями Національного банку України.

Таку думку висловив у коментарі агентству УНІАН економіст компанії Astrum Investment Management Олексій БЛІНОВ.

За його словами, вчора НБУ здійснив ще одну незначну зміну курсу інтервенцій - із 7,9730 до 7,9692 грн./дол., і гравці ринку скорегували свої котирування. У четвер гривня зміцнилася до долара менше ніж на 0,1%, повідомив економіст.

О.БЛІНОВ вважає, що НБУ далеко не виведе курс такими змінами. Центробанк продовжує дотримуватися політики де-факто фіксованого обмінного курсу, підкреслив він.

Незважаючи на це, упевнений економіст, НБУ необхідно показувати певний рівень «коливань» Міжнародному валютному фонду, який виступає проти політики фіксованого курсу. Таким чином, подальші «косметичні» зміни курсу можливі, прогнозує він.

Як повідомляв УНІАН, у четвер, 18 березня, на українському міжбанку торги доларом США відкрилися наступними котируваннями - 7,9660/7,9745, до 12:00 звузився спред - 7,9680/7,9730. До закриття торгів цінові рівні знизилися до 7,9640/7,9690 грн./дол.

О 15:45 Нацбанк оголосив про купівлю долара за курсом 7,9692.