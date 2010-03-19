Для багатих автомобілі подорожчають у рази?

Навантаження при реформуванні економіки України більшою мірою ляже на багатих і заможних громадян країни, упевнений прем'єр-міністр України Микола АЗАРОВ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні в Донецьку на прес-конференції.

«Ми зробимо все, аби бідні не постраждали в результаті реформування, страждати їм більше нікуди вже. І зробимо так, щоб навантаження на реформування економіки більшою мірою лягло на людей багатих, заможних», - сказав прем'єр-міністр.

При цьому він додав, що сьогодні перед державною владою постало завдання створеити в Україні середній клас. «Завдання наше – створити великий середній клас, зменшити розрив між бідними і багатими. Це вимога економіки», - відзначив М.АЗАРОВ, підкресливши, що «якщо ми хочемо, аби економіка у нас була стабільною, значить, наше завдання зробити так, щоб більшість людей були заможними, і все, що націлене на це завдання, ми реалізовуватимемо».

Для реалізації поставлених завдань, на думку глави уряду, потрібно, перш за все, в Україні оживити внутрішній ринок.

«Головне завдання уряду полягає в тому, аби оживити внутрішній ринок. І все, що працює на пожвавлення внутрішнього ринку, ми підтримуватимемо. Тому різні заходи, пов'язані з підвищенням оподаткування, цього року не будуть прийняті, це однозначно», - сказав М.АЗАРОВ. Він пояснив, що «у нас немає економічної доцільності продовжувати ту політику, яка була торік, - далі підвищувати податки не можна, тому дуже обережно потрібно ставитися до цих питань».

Як елемент того, що збалансує це питання, прем'єр-міністр запропонував диференціювання податкове навантаження на різні верстви населення. «Інша справа те, що багаті повинні поділитися з бідними, це однозначно», - сказав він. І запропонував спосіб, як цього досягнути: «Який механізм? Я вже запропонував нашим товаришам – колегам з Мінекономіки - порахувати, скільки дорогих машин завозять до України. Чи можемо ми обійтися без "Мерседесів", "Роллс-ройсів", "Майбахів"? Можемо чи ні? А якщо хтось не може без них обходитися, ну хай він платить п'ятикратну вартість, наприклад».