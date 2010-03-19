Кабмін не зможе повернути гроші, вкладені у банки

Уряду не вдасться цього року повернути через приватизацію банків «Київ», «Родовід» і «Укргазбанк» вкладені в них засоби.

Таку думку висловив у коментарі агентству УНІАН економіст компанії Astrum Investment Management Олексій БЛІНОВ.

За його словами, після того, як держава збільшила капітал цих банків шляхом випуску державних облігацій, їх статутний капітал складає 3,6 млрд. грн., 8,4 млрд. грн. і 5,7 млрд. грн. відповідно. При цьому, українська банківська система все ще має значні проблеми через високий рівень проблемної заборгованості, який складає 35% кредитного портфеля, підкреслив економіст. За його оцінкою, рівень проблемної заборгованості цих трьох банків вище середнього за банківською системою.

Як повідомляв УНІАН, віце-прем'єр-міністр Сергій ТІГІПКО 18 березня заявив, що Кабінет міністрів України готує до приватизації три банки, які були націоналізовані останнім часом.

«Ми готуємо до приватизації три банки, які купила держава», – сказав С.ТІГІПКО. Він підкреслив, що сьогодні в уряді є чітке розуміння того, що гроші з Держбюджету, які були вкладені в ці банки, мають бути повернені державі.

Довідка УНІАН. 10 червня 2009 року Кабінет міністрів України прийняв рішення про рекапіталізацію трьох недержавних комерційних банків – «Укргазбанку», «Родовід Банку» і банку «Київ».

У липні 2009 року Мінфін став власником 99,9721% акцій «Родовід Банку». Частка держави у капіталі «Укргазбанку» склала 84,21%. У капіталі банку «Київ» державі належить 99,93%.