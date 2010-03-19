На модернізацію країни щороку треба 70 млрд. дол.

У модернізацію економічного сектора країни щороку необхідно вкладати 70 млрд. доларів, вважає прем'єр-міністр України Микола АЗАРОВ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив сьогодні в Донецьку на прес-конференції.

«Наше завдання сконцентрувати ресурси і направити на технологічне оновлення», - сказав прем'єр-міністр, відзначивши, що масштаби необхідного технологічного оновлення величезні. «Якщо ми серйозно говоримо про модернізацію нашої економіки і про те, які засоби потрібно вкласти по країні в цілому, так от нам необхідно вкладати мінімум 70 млрд. доларів в рік», - заявив М. АЗАРОВ.

При цьому він додав, що «якщо протягом 10 років ми такі темпи забезпечимо, забезпечимо ці об'єми, то через 10 років ми зуміємо вийти на сучасний рівень розвитку економіки; якщо не виділимо – ми відстанемо».

Глава уряду пояснив, що «всі світові фінансові кризи – це насправді прояв боротьби за перерозподіл ринку, спроби для себе створити найбільш оптимальні умови».