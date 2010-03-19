«Нафтогаз» буде сам розраховуватися за газ з Росією

Починаючи з квітня цього року, НАК «Нафтогаз України» самостійно розраховуватиметься за газ з Росією.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні журналістам у Дніпропетровську прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ.

За його словами, у березні з державних коштів буде виділено не більше 10% суми, необхідної для розрахунку за спожитий російський газ.

«Оскільки нове керівництво призначене в березні, цей місяць буде перехідним місяцем. Лавка оплати за російський газ з державних коштів закінчилася», – сказав М.АЗАРОВ.

За його словами, зараз перед новим керівництвом Міністерства палива і енергетики України постає основне завдання – знизити витрати в системі НАК «Нафтогаз України» і підвищити ефективність діяльності компанії.

Крім того, М.АЗАРОВ планує підписання нових контрактів на газ. За його словами, говорити про вимогу Міжнародного валютного фонду до України у сфері енергетики, зокрема, відносно підвищення цін на газ для населення, передчасно, оскільки Україна ще не починала переговори з МВФ.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні на прес-конференції в Донецьку М.АЗАРОВ підкреслив, що на березень перед міністром палива і енергетики поставлено завдання звести до мінімуму бюджетні витрати у розрахунках за газ з Росією. При цьому він нагадав, що в попередні місяці практично всі платежі за газ колишній уряд здійснював за рахунок бюджетних коштів.