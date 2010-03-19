Банк Росії згортає антикризову підтримку

15:36, 19 березня 2010
Фінанси
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Черговий етап - з 1 травня

Банк Росії оголосив про черговий етап згортання антикризової підтримки кредитних організацій - з 1 травня 2010 року регулювальник ще зменшить ліміти банків з ризикованих кредитів без забезпечення, повідомляє Рейтер.

"Рада директорів Банку Росії прийняла рішення про зниження з 1 травня 2010 року лімітів  кредитного ризику, що їх встановлюють для кредитних організацій з метою надання кредитів без забезпечення", - повідомив ЦБ.

"Прийняте рішення є черговим етапом політики Банку Росії зі скорочення масштабів використання механізму кредитування без забезпечення і переорієнтації російських кредитних організацій на традиційні інструменти грошово-кредитної політики".

Перший етап був реалізований з 1 лютого 2010 року, коли Банк Росії понизив ліміти кредитної риски і підвищив мінімальні рівні рейтингів кредитоспроможності.

Перший заступник голови ЦБР Олексій Улюкаєв говорив, що посилювання вимог стосуватиметься лише 10-12 банків, які мають заборгованість перед ЦБ за беззаставовими кредитах, але вони отримають деякий перехідний період, після якого повинні будуть погасити свою заборгованість.

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