Держфінмоніторинг: Україна не у чорному списку FATF

У Державному комітеті фінансового моніторингу спростовують інформацію про те, що Україна включена в так званий “чорний список” FATF.

Про це йде мова в переданій УНІАН заяві Держфінмоніторингу.

У Комітеті зазначають, що FATF розділяє всі світові національні системи протидії легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом, і фінансування тероризму на 4 умовні групи. Зокрема, І група – країни, національні системи яких повністю відповідають вимогам FATF, і до 2007 року Україна ще була у цій категорії. У ІІ групу входять країни, де є недоліки законодавчого поля (Україна, Антігуа, Барбуда, Азербайджан, Болівія, Греція, Індонезія, Кенія, Мароко, М'янма, Непал, Нігерія, Парагвай, Катар, Демократична Соціалістична Республіка Шрі-Ланка, Судан, Сирія, Тринідад і Тобаго, Таїланд, Туреччина, Йемен.) У Держфінмоніторингу зазначають, що за останніх 2 роки Україна змінила місце перебування з І групи на II, і зараз є країною з недоліками в національній системі боротьби з відмивання брудних грошей.

До ІІІ групи входять країни, що мають стратегічні недоліки національної системи боротьби з брудними коштами. Зокрема, це Ангола, Народна Демократична Республіка Корея, Еквадор, Ефіопія, Пакистан, Туркменістан, Сан-Томе и Принсипи, а до ІV групи – країни, які знаходяться під особливим режимом санкцій (Іран).

«Для того, щоб Україна повернулася до І групи країн, що повністю відповідають вимогам FATF, необхідно ухвалити законопроект «Про внесення змін до Закону України «Про запобігання і протидію легалізації (відмивання) доходів, отриманих злочинним шляхом» (реєстраційний № 3062), який знаходиться у Верховній Раді України і підготовлений для другого читання”, - йдеться у повідомленні Комітету.

У Держфінмоніторингу зазначають, що цей законопроект повністю відповідає міжнародній практиці формування національної системи боротьби з відмивання брудних грошей.

“Сподіваємося, що законопроект на найближчих пленарних засіданнях Верховної Ради України буде ухвалений, чого чекають від України FATF і Спеціальний Комітет експертів Ради Європи взаємної оцінки заходів протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму (MONEYVAL). У такому разі жодні санкції FATF Україні не загрожують”, - наголошують у заяві.