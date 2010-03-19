Місія МВФ прибуде в Україну 24 березня

Місія Міжнародного валютного фонду прибуде в Україну 24 березня.

Як йдеться у повідомленні, розміщеному на офіційному сайті фонду, з такою заявою сьогодні виступив постійний представник МВФ в Україні Макс АЛЬЄР.

“На запрошення влади місія МВФ, очолювана Таносом АРВАНТІСОМ, відвідає Київ з 24 березня по 2 квітня для обговорення з владою засад економічної політики, які можуть підтримуватися програмою фонду”, - зазначається у повідомленні.

Довідка УНІАН. Міжнародний валютний фонд у листопаді 2008 року ухвалив рішення про надання Україні дворічної програми кредитування stand-by на суму близько 16,4 млрд. дол. З початку 2008 року Україна одержала вже три транші на загальну суму 12 млрд. дол.

Четвертий транш у розмірі 3,8 млрд. дол. Україна розраховувала одержати у листопаді 2009 року за підсумками третього перегляду програми. Місія МВФ завершила роботу в Києві наприкінці жовтня, при цьому якоїсь позитивної заяви представників фонду про завершення перегляду зроблено не було.

Пізніше МВФ заявив про можливість відновлення роботи в Україні після формування консолідованої позиції української влади в питанні реалізації антикризових заходів і ухвалення держбюджету-2010.

14 січня 2010 року керівник МВФ Домінік СТРОСС-КАН висловив упевненість, що співпраця фонду з Україною в рамках програми stand-by поновиться після завершення президентських виборів.

4 березня М.АЛЬЄР повідомив, що між керівництвом МВФ і Президентом України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ вже відбулася телефонна розмова, в якій представники фонду заявили про свою готовність до подальшої співпраці з Україною.