Економіст: учасники ринку тепер грають у гру «вгадай курс НБУ»

18:39, 19 березня 2010
Фінанси
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Нацбанк змінив поведінку

Недавно Національний банк України (НБУ) змінив поведінку і став виходити на ринок у кінці торгової сесії замість проведення інтервенцій вранці.

Про це сказав у коментарі агентству УНІАН економіст компанії Astrum Investment Management Олексій БЛІНОВ.

Таким чином, за його словами, «учасники ринку тепер грають у гру «вгадай курс сьогоднішньої інтервенції НБУ».

Як підкреслив економіст, сьогодні міжбанківський валютний ринок продовжив керуватися діями Нацбанку. Міжбанк закрився котируваннями 7,9570-7,9650 грн./дол., після того як НБУ вийшов із інтервенцією за курсом 7,9602 грн./дол. Гривня за день зміцнилася до долара менш ніж на 0,1%. При цьому за тиждень українська валюта зміцнилася до американської менш ніж на 0,2%.

О.БЛІНОВ стверджує, що Нацбанк продовжує дотримуватися політики де-факто фіксованого обмінного курсу. Проте йому необхідно показувати певний рівень «коливань» Міжнародному валютному фонду, виступаючому проти політики фіксованого курсу. Таким чином, подальші «косметичні» зміни курсу можливі.

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