Азаров вимагає від ДПА вже цього місяця зібрати на 20% більше

Колишній міністр внутрішніх справ України, лідер "Народної самооборони" Юрій ЛУЦЕНКО заявляє, що новий уряд вимагає від Державної податкової адміністрації вже цього місяця збільшити збір податків на 20%.

Про це він заявив в ефірі “5-го каналу” в неділю.

"Сьогодні існує план податковій, доведений АЗАРОВИМ, збільшити на 20% збір податків вже цього місяця", - сказав Ю.ЛУЦЕНКО і уточнив, якщо брати в конкретній сумі, то це становить 3,2 млрд.грн.

Він також зауважив, що Партія регіонів вже також розглядає можливість отримання кредитів Міжнародного валютного фонду, хоча свого часу саме за це нещадно критикувала уряд під головуванням Юлії ТИМОШЕНКО.

"Ще один хід - позики зовнішні у Міжнародного валютного фонду та інших інституцій, за що раніше звинувачували ТИМОШЕНКО, називаючи її світовою попрошайкою. Сьогодні їхній уряд каже: "Дайте нам 5 млрд.дол.", - додав він.

Крім того, зауважив Ю.ЛУЦЕНКО, вже на сьогодні звучать неприпустимі заяви про можливість продажу газотранспортної системи України, що можна порівняти з продажем "незалежності України".