Рубль подешевшав проти долара на 7 копійок

Курс долара виріс на відкритті валютних торгів на ММВБ в понеділок на 7 копійок - до 29,36 рубля, курс євро не змінився порівняно із закриттям п`ятниці, склавши 39,63 рубля, передає РІА Новості. Вартість бивалютной корзини, розрахована по ринкових курсах на 10.03 мск, збільшилася до 33,98 рубля проти 33,94 рубля увечері в п`ятницю.

На закритті в п`ятницю курс долара розрахунками "завтра"составлял 29,29 рубля, курс євро - 39,63 рубля. Зниження рубля, яке почалося, до бивалютной корзини з ранку в понеділок спостерігається на тлі різкого падіння цін на світовому ринку нафти, які опустилися до 79,6 долара за баррель марки Brent з 81,3 долара увечері в п`ятницю. Пара євро-долар на Forex понизила до ранку понеділка до 1,3506 долара за євро проти 1,3538 увечері попереднього торгівельного дня в Росії.