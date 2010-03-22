Міжбанк відкрився падінням котирувань

Долар - 7,95/7,96 грн., євро - 10,75/10,76 грн.

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися падінням котирувань – 7,9570/7,9640 грн./дол., ціна російської валюти знизилася – 0,2713/0,2717 грн./рубль, котирування щодо євро-гривні пішли вниз – 10,7570/10,7695 грн./євро. Про це повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг». На міжнародному валютному ринку ціни валютної пари євро-долар продовжують падати – 1,3515/1,3517 дол./євро (п`ятниця, 19 березня, - 1,3623/1,3625 дол. /євро). У п`ятницю, 19 березня, Національний банк України вийшов на ринок з купівлею долара за курсом 7,9602 грн./дол.

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