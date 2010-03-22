Мінфін завтра розмістить ОВДП
11:25, 22 березня 2010Фінанси
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З терміном погашення 2010 та 2012 рр.
Міністерство фінансів України 23 березня поточного року проведе розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП).
Про це йдеться у повідомленні Мінфіну, текст якого має у своєму розпорядженні УНІАН.
Згідно з повідомленням, до розміщення будуть запропоновані папери з терміном погашення 15 вересня 2010 року, 17 листопада 2010 року, 21 березня 2012 року і 26 вересня 2012 року.
Як повідомляв УНІАН, за січень-лютий 2010 року Міністерство фінансів України здійснило розміщення ОВДП (з урахуванням паперів, випущених для докапіталізації) на загальну суму 6 млрд. 832,09 млн. грн.
Протягом 2009 року Мінфін України розмістив ОВДП на загальну суму 74,533 млрд. грн.
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