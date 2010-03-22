Курс євро в комбанках знизився на 1,1%

Сьогодні українські банки купують американську валюту в середньому по 7,96 грн./дол., продають по 8,00 грн./дол. Курс дещо знизився порівняно з 21 березня, повідомляє Finance.ua.

Пропозиції комерційних банків з купівлі долара коливаються в межах 7,94-7,98 грн./дол., з продажу – у межах 7,99-8,01 грн./дол.

Середній курс купівлі євро в українських банках знизився на 1,1% порівняно з 21 березня і сьогодні складає 10,71 грн./євро, продажу – на 0,3% - до 10,86 грн./євро. Пропозиції банків з купівлі євро коливаються у межах 10,56-10,78 грн./євро, з продажу – в межах 10,80-11,06 грн./євро.

Курс купівлі готівкового рубля в комбанках порівняно з 21 березня знизився на 1,4% і сьогодні складає 0,2649 грн./рубль, курс продажу підвищився на 0,2% - до 0,2727 грн./рубль. Пропозиції банків з купівлі російської валюти коливаються в межах 0,2620-0,2681 грн./рубль, з продажу – в межах 0,2715-0,2750 грн./рубль.

Середній курс купівлі долара в банках Києва складає 7,97 грн./дол., продажу – 8,00 грн./дол. Курс купівлі/продажу дещо знизився відучора.

Пропозиції столичних комерційних банків і пунктів обміну валют з купівлі долара коливаються в межах 7,94-7,98 грн./дол., з продажу – в межах 7,99-8,01 грн./дол.

Середній курс купівлі євро в банках Києва знизився на 0,5% порівняно з 21 березня і сьогодні складає 10,74 грн./євро, курс продажу – на 0,4%, до 10,84 грн./євро. Пропозиції банків з купівлі євро коливаються в межах 10,60-10,78 грн./євро, з продажу – в межах 10,80-10,90 грн./євро.

Курс купівлі/продажу готівкового рубля в комбанках столиці порівняно з 21 березня знизився на 0,3% і на сьогодні складає 0,2663/0,2731 грн./рубль. Пропозиції банків з купівлі російської валюти коливаються в межах 0,2620-0,2700 грн./рубль, з продажу – в межах 0,2715-0,2770 грн./рубль.

Курси валют, встановлені на сьогодні в банках Києва:

«Укргазбанк»: долар США – 7,97/8,00 грн., євро – 10,70/10,90 грн., рубль – 0,2670/0,2740 грн.

«Райффайзен Банк Аваль»: долар США – 7,95/8,00 грн., євро – 10,65/10,90 грн., рубль – 0,2600/0,2700 грн.

«Приватбанк»: долар США – 7,94/7,99 грн., євро – 10,68/10,78 грн., рубль – 0,2680/0,2730 грн.

Офіційний курс НБУ на сьогодні, 22 березня, такий: гривні до долара США – 7,9602, до євро – 10,784479, до російського рубля – 0,27208.