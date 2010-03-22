Посол Польщі: Інвестклімат в Україні помітно погіршав

Надзвичайний і Повноважний Посол Республіки Польщі в Україні Яцек КЛЮЧКОВСЬКИЙ відзначає погіршення інвестиційного клімату в нашій країні.

Про це він сказав в інтерв'ю газеті «Економічні вісті», опублікованому в № 44 від 22 березня.

«Інвестиційний клімат в Україні вельми несприятливий. І, на думку іноземних інвесторів, за останній час він не те що не став кращим, але помітно погіршав», - сказав Я.КЛЮЧКОВСЬКИЙ.

Він нагадав, що асоціації європейського, американського, польського бізнесу та представники інших країн неодноразово зверталися з ініціативами, покликаними допомогти змінити цей клімат.

Кажучи про підготовку до проведення фінальної частини чемпіонату Європи з футболу 2012 року, Я.КЛЮЧКОВСЬКИЙ відзначив, що спочатку українська філософія відносно цього проекту полягала в тому, що він реалізовуватиметься на гроші українського великого бізнесу. Утім, за словами посла, дуже потрібна і фінансова та організаційай участь держави.

Я.КЛЮЧКОВСЬКИЙ відзначив, що в Польщі фінансуванням підготовки до Євро-2012 із самого початку займається держава або органи місцевого самоврядування. Основна частина фінансування проходит за рахунок воєводських бюджетів, відокремлених від держбюджету. Але підтримка з центру також дуже сильна — до 50%, а в деяких випадках і більше. Інвестиції, пов'язані з туризмом, відпочинком, готелями в основному реалізуються через приватний бізнес. Витрати на розвиток інфраструктури можуть частково фінансуватися з європейських фондів.

На думку Я.КЛЮЧКОВСЬКОГО, аби підключити іноземних інвесторів до роботи в Україні над проектами, пов'язаними з Євро-2012, треба було набагато раніше вести переговори.