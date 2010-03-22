Експерти: Уряд буде вимушений знизити курс гривні

Уряд буде вимушений знизити курс гривні, аби наповнити бюджет, вважають експерти.

Після президентських виборів у ЗМІ стали з'являтися як тривожні повідомлення про майбутню гіперінфляцію і знецінення національної валюти, так і обнадійливі – про те, що гривня сильна і далі зміцнюватиметься. Інститут Горшеніна провів експертне опитування про стабільність національної валюти у 2010 році.

Президент корпорації «Українська промислова енергетична компанія» Анатолій ГІРШФЕЛЬД упевнений, що стабільність гривні – в руках нового уряду. «Звичайно, для того, щоб «розкрутити» гіперінфляцію, багато розуму не треба. Ми були свідками того, як це було зроблено в кінці 2008 – початку 2009 років. Коли видимих передумов для цього не було - проте, курс обвалився більш ніж на сто відсотків», - сказав він. У той же час, на думку А.ГІРШФЕЛЬДА, підстав для зміцнення гривні теж немає. «Тому що ми не маємо сьогодні стабільних процесів розвитку нашої економіки, а тим більше зростання. Він пов'язаний лише з деяким пожвавленням ринків сировинних галузей, які, загалом, є малодохідними для України. Тому мій прогноз: оскільки іншого експортного потенціалу, окрім як сировинного, сьогодні немає, уряд вимушений буде опустити курс, аби наповнити бюджет», - вважає А.ГІРШФЕЛЬД.

Він зазначив, що уряд розраховуватиме курс гривні, виходячи в значній мірі з політичної доцільності. «Настають вибори в місцеві поради, парламентські вибори - і різке падіння курсу гривні негативно позначиться. Тому шукатимуть золоту середину для того, щоб підтримати експортні галузі, і, в той же час, не розкрутити сильно процеси інфляції. Це буде розумний курс – 8,5–9 грн./дол., але не більше», - сказав А.ГІРШФЕЛЬД.

Провідний радник Європейського банку реконструкції і розвитку Антон УСОВ наголосив, що є регуляторна і монетарна політика Національного банку, яка направлена на утримання валюти в рамках існуючого коридору, проте існують і об'єктивні чинники, які повинні обов'язково вплинути на співвідношення курсу національної валюти до інших валют. «Справа у тому, що об'єм соціальних виплат, який заплановано на 2010 рік, чималий. Якщо я не помиляюся, йдеться про суми, еквівалентні порядка двом мільярдам євро. Це перше. Друге: об'єм засобів, які держава повинна виплатити бізнесу, - як погашення ПДВ експортерам. Зараз ця сума коливається між двадцятьма і двадцятьма п'ятьма мільярдами гривень. Це в перерахунку до нинішнього курсу теж порядка два мільярди євро. Тобто ми отримуємо ситуацію, коли держава повинна звідкись узяти більше чотирьох мільярдів євро. Зрозуміло, що цих грошей немає в готовому вигляді», - говорить А.УСОВ. При цьому він відзначає, що «не дуже зрозуміла доки ситуація з МВФ – є настрої з боку уряду відновити співпрацю, але це з'ясується в квітні, коли вони приїдуть, і точних дат назвати не можна. Крім всього цього, існують ще різні корпоративні зобов'язання державні – я маю на увазі суб'єктів, що знаходяться в повній державній власності, таких як «Нафтогаз України»». На його думку, все вищеперелічене може призвести до включення друкарського верстата, що спричинить негативні для національної валюти наслідки.

Президент Центру економічного розвитку Олександр ПАСХАВЕР утримався від прогнозів щодо курсу гривні в 2010 році, зазначивши лише те, що зберігати гроші на поточні витрати краще в гривні. «Якщо у вас є 1000 грн., і ви хочете їх витратити за два тижні – те тоді краще нікуди їх не класти, а потримати удома», - сказав він. Щодо заощаджень на триваліший термін експерт дав стандартну рекомендацію: «Якщо ви тримаєте гроші надовго - те візьміть три частини, приблизно рівні, і покладіть їх. Тоді, якщо ви в одній втратите, в іншій ви ж і вигадаєте. Євро, долар і гривня, - таке співвідношення застрахує вас від коливання валют. Але не засмучуйтеся, якщо якась валюта стане дешевша – тоді інша стане дорожче».

Глава правління «Укрсоцбанку» Борис ТІМОНЬКІН також відзначив, що для зберігання заощаджень в банку найбільш вигідна гривня, оскільки по ній найвищі процентні ставки. «На мій погляд, гривня сповна стабільна і в майбутньому плавно укріплюватиме свої позиції. Але якщо ви все ж побоюєтеся курсових коливань – тоді вам слід розділити ризики: зберігаєте половину заощаджень в гривні, а другу половину розділите порівну між доларом і євро», - сказав експерт.