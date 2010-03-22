У 2010 році зростання ВВП складе до 3,7%, дефіцит бюджету – до 8%

Екс-міністр економіки України Богдан ДАНИЛИШИН вважає, що під час розрахунку проекту державного бюджету на 2010 рік необхідно виходити з прогнозного зростання ВВП на рівні до 3,7% і реального дефіциту бюджету до 8%.

Про це він заявив в інтерв'ю УНІАН. "На 2010 рік є чимала ймовірність зростання ВВП на 3-3,7%. Цього результату можна досягнути за рахунок ефекту бази. Можливість зростання ВВП до 7-8 %, про що зараз говорять, я думаю, є дещо перебільшеним результатом. Якщо говорити про дефіцит бюджету, то раціонально було б планувати його до 4%, але реальний дефіцит може бути на рівні 7-8%. Досягти інфляції нижче від рівня 10% у 2010 році не вдасться, і, думаю, цей показник буде 15-17% за підсумками року", - заявив Б.ДАНИЛИШИН.

Він підкреслив, що 2010 рік буде досить складним, враховуючи проблеми з фінансуванням Пенсійного фонду, дефіцитом бюджету і необхідністю фінансування держпрограм, зокрема і соціального спрямування.

Як повідомляв УНІАН, уряд планує підготувати проект держбюджету на 2010 рік до 11 квітня.

На засіданні уряду прем'єр-міністр України Микола АЗАРОВ заявив, що в цьому та наступному роках зростання виробництва в Україні має бути не нижче 7-8% для того, щоб до 2012 року ситуація вийшла на локризовий рівень.

Повністю інтерв'ю з екс-міністром економіки України Б.ДАНИЛИШИНИМ можна буде прочитати на сайті Уніан-економіка найближчими днями.