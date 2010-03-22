Комітет з питань реформ розгляне боротьбу з рейдерством

Урядовий комітет з питань реформ на першому засіданні, яке відбудеться найближчими днями, планує розглянути питання щодо дерегулювання підприємницької діяльності і боротьби з рейдерством.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив прем`єр-міністра України Микола АЗАРОВ сьогодні під час першого засідання Комітету з економічних реформ під головуванням Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА.

«Найближчими днями комітет проведе своє перше засідання. Головні питання, які внесені до порядку денного першого засідання, – дерегулювання підприємницької діяльності і протидія рейдерству», – заявив М.АЗАРОВ.

Він також відзначив, що, окрім заходів зі стабілізації у системі державних фінансів, пріоритетами уряду є поліпшення ситуації у банківській сфері і стимулювання приватних інвестицій у реальний сектор економіки.

«Без них (інвестицій – УНІАН) технічну модернізацію провести буде практично неможливо», – відзначив прем`єр.

Він також нагадав, що актуальними для уряду є завдання з проведення адміністративно-територіальної, бюджетної реформи і внесення змін до системи оподаткування.

М.АЗАРОВ наголосив, що всі перераховані заходи і реформи мають реалізовуватися комплексно, і уряд вже почав роботу.

«Темп узято високий, і знижувати його ми не будемо», – наголосив М.АЗАРОВ.