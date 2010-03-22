Нацбанк відкликав ліцензію «Іпобанку»

Національний банк України своєю постановою №142 від 22 березня 2010 року відкликав банківську ліцензію та ініціював процедуру ліквідації «Іпобанку».

Про це повідомляється на сайті Нацбанку.

Згідно з повідомленням, ліквідатором «Іпобанку» Нацбанк призначив незалежного експерта (за договором з Нацбанком) Андрія КИЯКА.

Як повідомляв УНІАН, 21 січня ц.р. на сайті Нацбанку з`явилася інформація про рішення правління НБУ відкликати ліцензії і почати процедури ліквідації «Укрпромбанку» та «Іпобанку». Через деякий час повідомлення з приводу останнього банку зникло з веб-сторінки НБУ, а ще через кілька днів представник Нацбанку спростував інформацію про ліквідацію «Іпобанку».

Нацбанк увів тимчасову адміністрацію в «Іпобанку» з 2 жовтня 2009 року по 1 жовтня 2010 року, а також увів мораторій на задоволення вимог кредиторів з 2 жовтня 2009 року по 1 січня 2010 року.

Довідка УНІАН. ВАТ КБ «Іпобанк» засноване в 2006 році і на сьогоднішній день входить до четвертої групи (невеликі банки) за класифікацією Нацбанку.

На 1 січня 2010 року активи банку становили 208,01 млн. грн., зобов`язання – 1 млрд. 226 млн. 633 тис. грн., кредити і заборгованість клієнтів – 1 млрд. 589 млн. 662 тис. грн., статутний капітал – 200 млн. грн., негативний показник власного капіталу – 1 млрд. 18 млн. 622 тис. грн.

Чистий збиток «Іпобанку» за підсумками 2009 року становив 1 млрд. 235 млн. 87 тис. грн.