Економіст "Astrum": ревальваційний тиск на гривню продовжився

На українському валютному ринку в понеділок, 22 березня, продовжився ревальваційний тиск на гривню.

Про це сказав у коментарі агентству УНІАН економіст компанії Astrum Investment Management Олексій БЛІНОВ.

За його словами, в перший день тижня на міжбанківському ринку гривня зміцнилася до долара на 0,3%. Це найбільш сильне зміцнення української валюти за день із 17 лютого 2010 року, підкреслив економіст.

О.БЛІНОВ зазначив, що до кінця торгової сесії 22 березня Національний банк вийшов на ринок з інтервенцією за новим курсом 7,95 грн./дол. У цілому з початку 2010 року українська валюта зміцнилася до долара вже на 0,7%, сказав економіст.

Як повідомляв УНІАН, у понеділок, 22 березня, на українському міжбанківському ринку торги доларом США відкрилися падінням котирувань - 7,9570/7,9640 грн./дол., до 12:00 ціни впали до 7,9480/7,9550 грн ./дол.

До закриття торгів цінові рівні досягли мінімуму - 7,9350/7,9450 грн./дол.

О 15:30 Національний банк України оголосив покупівлю долара за курсом 7,95 грн./дол.