Тиждень почався з падіння курсу долара

Понеділок – день важкий, стверджують знавці. Таким днем і почався поточний "валютний" тиждень. Торги на міжбанківському валютному ринку у понеділок 22 березня почалися традиційно. Кількість продавців валюти виявилася більшою за кількість охочих її купити. Багато в чому це пов`язано з кінцем місяця і кварталу, коли компанії-експортери починають активніше продавати валюту, щоби зробити свої гривневі платежі. Але крім валюти від експортерів на український валютний ринок «зайшли» гроші з офшорів, які повертаються в Україну після «політичної еміграції» і, що важливо, гроші нерезидентів, які планують купувати наші держоблігації.

Підвищення суверенного рейтингу боргів України міжнародними рейтинговими агентствами S&P і Fitch зробило покупку українських держоблігацій менш ризиковою. Як результат, приток валюти для цих цілей тільки збільшується. При цьому попит на валюту залишається низьким. По-перше, це пов`язано з тим, що поточний курс долара є невигідним відносно багатьох імпортних товарів. По-друге, останні зміни нормативної бази НБУ фактично заборонили банкам купувати валюту для розрахунків за валютними депозитами. У результаті, велика частина попиту на валюту «пішла з ринку». По-третє, політична стабільність вже не змушує населення і бізнес тримати гроша в доларах. В результаті, кількість потенційних покупців валюти істотно скоротилася і тепер уже продавці валюти вимушені поступатися покупцям.

Торги валютою 22 березня 2010 року почалися в діапазоні 7,95/7,96 грн. Учасники ринку явно були налаштовані на збереження курсу на рівні 7,95 грн., чекаючи при цьому, що надлишок валюти викупить НБУ. Але вже до 13-ї години дня понеділка стало зрозуміло, що викупляти валюту НБУ не буде. А якщо і буде, то не в тому обязі, як того хочуть продавці. В результаті курс долара впав до рівня 7,91/7,95 грн. А операції почали проводитися за курсом 7,93-7,94 грн. Ряд операцій було здійснено за курсом нижче 7,93 грн. Істотно збільшився спред між ціною покупки і продажу доларів, що показує нерішучість ринку до чітких дії. Наявний ринок теж відреагував збільшенням спреду між ціною покупки і продажу. Це особливо яскраво помітно в провінції, де курс покупки впав до рівня 7,92 грн, а продаж залишився на рівні 8 грн.

Утримання гривни від зміцнення по відношенню до долара все більше і більше вимагає від НБУ емісії гривни. Не зважаючи на всі дії НБУ з вилучення зайвої ліквідності на фінансовому ринку, надлишок грошей відчувається. Станом на 22 березня 2010 року залишки коштів на коррахунках комерційних банків склали більше 22 млрд. грн. На початку березня цього року цей показник був на рівні 16 млрд. грн. При цьому не зрозумілі параметри нового держбюджету України, який теж зажадає нових вливань грошей. У цій ситуації вже для НБУ постає завдання якомога менше вливати гривню в економіку Україну, щоби зайвий притік нацвалюти не призвів до неконтрольованої інфляції. Історія України знає такі сумні приклади.

Олександр Охріменко, кандидат економічних наук (УНІАН)