Міжбанк: Долар продовжив падіння

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися триваючим падінням котирувань – 7,9380/7,9510 грн./дол., ціни на російську валюту знизилися – 0,2693/0,2698 грн./рубль, котирування з євро-гривні пішли вниз – 10,7345/10,7515 грн./євро.

Про це повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг».

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар не змінилися – 1,3514/1,3516 дол./євро (понеділок, 22 березня, - 1,3515/1,3517 дол./євро).

У понеділок, 22 березня, Національний банк України вийшов на ринок з купівлею долара за курсом 7,95 грн./дол.

Крім того, сьогодні українські банки купують американську валюту в середньому по 7,93 грн./дол., що на 0,3% дешевше, порівняно з 22 березня, продають – по 7,97 грн./дол., що на 0,2% дешевше. Про це повідомляє Finance.ua.

Пропозиції комерційних банків із купівлі долара коливаються в межах 7,92-7,95 грн./дол., із продажу – в межах 7,96-7,99 грн./дол.

Середній курс купівлі євро в українських банках знизився на 0,2%, порівняно з 22 березня, й сьогодні становить 10,69 грн./євро, продажу – на 0,6% – до 10,97 грн./євро. Пропозиції банків із купівлі євро коливаються в межах 10,57-10,73 грн./євро, з продажу – в межах 10,76-10,90 грн./євро.

Курс купівлі готівкового рубля в комбанках, порівняно з 22 березня, знизився на 0,2% й сьогодні становить 0,2644 грн./рубль, курс продажу – на 0,6% – до 0,2712 грн./рубль. Пропозиції банків із купівлі російської валюти коливаються в межах 0,2610-0,2680 грн./рубль, із продажу – в межах 0,2700-0,2750 грн./рубль.

Середній курс купівлі долара в банках Києва становить 7,94 грн./дол., продажу – 7,98 грн./дол. Курс купівлі/продажу знизився на 0,2% відучора.

Пропозиції столичних комерційних банків і пунктів обміну валют із купівлі долара коливаються в межах 7,92-7,95 грн./дол., із продажу – в межах 7,97-7,99 грн./дол.

Середній курс купівлі/продажу євро в банках Києва знизився на 0,3%, порівняно з 22 березня, й сьогодні становить 10,69/10,80 грн./євро. Пропозиції банків із купівлі євро коливаються в межах 10,63-10,73 грн./євро, з продажу – в межах 10,76-10,90 грн./євро.

Курс купівлі готівкового рубля в комбанках столиці, порівняно з 22 березня, знизився на 0,2% й на сьогодні становить 0,2648 грн./рубль, продажу – на 0,5% – до 0,2719 грн./рубль. Пропозиції банків із купівлі російської валюти коливаються в межах 0,2610-0,2680 грн./рубль, із продажу – в межах 0,2700-0,2750 грн./рубль.

Курси валют, встановлені на сьогодні в банках Києва:

«Укрсоцбанк»: долар США – 7,91/7,99 грн., євро – 10,63/10,83 грн., рубль – 0,2200/0,2750 грн.

«Райффайзен Банк Аваль»: долар США – 7,92/7,97 грн., євро – 10,60/10,80 грн., рубль – 0,2600/0,2700 грн.

«ПриватБанк»: долар США – 7,935/7,98 грн., євро – 10,65/10,80 грн., рубль – 0,2650/0,2710 грн.

Офіційний курс НБУ на сьогоднішній день, 23 березня, становить: гривні до долара США – 7,9544, до євро – 10,715372, до російського рубля – 0,27112.