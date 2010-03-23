Міжбанк: долар продовжує падати

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги по долару США відкрили продовженням падіння кутирувань - 7,9380/7,9510 грн./дол., ціни на російську валюту знизилися – 0,2693/0,2698 грн./рубль, котирування по євро-гривні пішли донизу – 10,7345/10,7515 грн./євро.

Про це повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг».

На міжнародному валютному ринку ціни на валютную пару євро-долар не змінились – 1,3514/1,3516 дол./євро (понеділок, 22 березня, - 1,3515/1,3517 дол./євро).

У понеділок, 22 березня, Національний банк України вийшов на ринок з купівлею долара за курсом 7,95 грн./дол.