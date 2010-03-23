Кабмін виділив Пенсійному фонду 1 млрд. грн. з держбюджету

Міністерство фінансів України надало Пенсійному фонду 1 млрд. грн. ссуди з державного бюджету для пенсійних виплат у повному обсязі.

Про це йдеться у повідомленні Мінфіну, розміщеному на офіційному сайті відомства.

У повідомленні сказано, що у зв’язку з важким фінансовим станом Пенсійного фонду у березні склалася критична ситуація з виплатами пенсії та допомоги.

«Завдяки рішучим діям уряду знайдено джерела та 19 березня надано Пенсійному фонду 1 млрд. грн. ссуди з державного бюджету для забезпечення виплати пенсій у повному обсязі», - зазначено у повідомленнні.

У подальшому фінансування виплати пенсій буде здійснюватися згідно з графіком.

Як повідомляв УНІАН, на сьогодні проект бюджету Пенсійного фонду на 2010 р. не прийнято.