Кабмін виділив Пенсійному фонду 1 млрд. грн. з держбюджету
Ситуація з виплатою пенсій критична
Міністерство фінансів України надало Пенсійному фонду 1 млрд. грн. ссуди з державного бюджету для пенсійних виплат у повному обсязі.
Про це йдеться у повідомленні Мінфіну, розміщеному на офіційному сайті відомства.
У повідомленні сказано, що у зв’язку з важким фінансовим станом Пенсійного фонду у березні склалася критична ситуація з виплатами пенсії та допомоги.
«Завдяки рішучим діям уряду знайдено джерела та 19 березня надано Пенсійному фонду 1 млрд. грн. ссуди з державного бюджету для забезпечення виплати пенсій у повному обсязі», - зазначено у повідомленнні.
У подальшому фінансування виплати пенсій буде здійснюватися згідно з графіком.
Як повідомляв УНІАН, на сьогодні проект бюджету Пенсійного фонду на 2010 р. не прийнято.