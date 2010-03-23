Акціонери «Райффайзен Банк Аваль» затвердили результати додаткової емісії акцій
На 582,8 млн. грн.
Акціонери ВАТ «Райффайзен Банк Аваль» сьогодні на позачергових загальних зборах затвердили результати закритого (приватного) розміщення акцій на 582,8 млн. грн.
Про це йдеться в повідомленні прес-служби банку, переданому агентству УНІАН.
У рамках 25-ої емісії було розміщено 5 828 400 000 акцій банку номінальною вартістю 0,10 гривні кожна. Ціна продажу однієї акції банку при розміщенні перевищила її номінальну вартість і становила 0,16 гривні.
Статутний капітал АТ «Райффайзен Банк Аваль» після державної реєстрації додаткової емісії буде збільшено на 582,84 млн. грн. – до більш як 3 млрд. грн. Ще 349,7 млн. грн., які були одержані в результаті перевищення вартості продажу акцій над її номінальною вартістю, буде спрямовано в додатковий капітал банку. Загальне збільшення власного капіталу банку становитиме 932,54 млн. грн.
Довідка УНІАН. Акціонерне товариство «Райффайзен Банк Аваль» засноване в 1992 році, сьогодні входить до групи найбільших банків України.
Активи банку на 1 січня 2010 року становили 54,048 млрд. грн., кредити і заборгованість клієнтів – 48,725 млрд. грн., зобов`язання – 48,735 млрд. грн., статутний капітал - 2,420 млрд. грн., власний капітал – 5,313 млрд. грн.
«Райффайзен Банк Аваль» завершив 2009 рік із збитком 2,019 млрд. грн.
«Райффайзен Інтернешнл Банк-Холдинг АГ» (Австрія) володіє 95,93% акцій української кредитно-фінансової установи.