Міжбанк закрився зниженням

Сьогодні на українському міжбанківському ринку торги доларом США відкрилися котируваннями 7,9380/7,9510 грн./дол., на 12:00 ціни знизилися до 7,9370/7,9450 грн./дол. На час закриття торгів цінові рівні піднялися до 7,9420/7,9475 грн./дол.

Про це повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг».

О 15:45 Національний банк України оголосив про купівлю долара за курсом 7,9376 грн./дол.

Рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2693/0,2698 грн./рубль, на 12:00 звузився спред – 0,2696/0,2698 грн./рубль. На час закриття торгів ціни підвищилися до 0,2697/0,2699 грн./рубль. У Росії курс долар-рубль знизився і становить 29,54 рубля за долар (-0,0850).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,3475/1,3565 дол./євро. Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 10,7345/10,7515 грн./євро, на 12:00 ціни концентрувалися в діапазоні 10,7350/10,7500 грн./євро. На час закриття торгів цінові показники з євро-гривні впали до 10,7135/10,4250 грн./євро.