Нацбанк не змінив списку ЦБ для рефінансування

Національний банк України залишив без змін список цінних паперів, які він прийматиме на забезпечення під рефінансування в другому кварталі 2010 року.

Про це йдеться в телеграмі Нацбанку №14-011/1248-4310, текст якої має у своєму розпорядженні УНІАН.

Зокрема, НБУ може розглядати як прийняте забезпечення під кредити рефінансування державні облігації України, депозитні сертифікати Нацбанку, облігації Державної іпотечної установи, облігації муніципальних позик і облігації підприємств, враховані банком векселі суб`єктів господарювання, а також банківські векселі, авальовані іншим банком.

Тендери з підтримки ліквідності проводитимуться щосереди, при цьому з підтримки середньострокової ліквідності – раз на місяць, короткострокової ліквідності – три рази на місяць.

Як повідомляв УНІАН, обсяг рефінансування Нацбанком комерційних банків у січні ц.р. становило 1,4 млрд. грн. за середньозваженою ставкою 13,1% річних.

У лютому ц.р. обсяг операцій з рефінансування становив 1,6 млрд. грн. (з початку року – 3 млрд. грн.).

Довідка УНІАН. У 2009 році обсяг виданих НБУ кредитів комерційним банкам й іншим позичальникам збільшився на 22% і на 1 січня 2010 року становив 74,025 млрд. грн.