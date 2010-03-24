Міжбанк: торги доларом відкрилися падінням

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Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися падінням котирувань – 7,9330/7,9410 грн./дол., ціна російської валюти знизилася – 0,2678/0,2681 грн./рубль, котирування щодо євро-гривні пішли вниз – 10,6165/10,6290 грн./євро. Про це повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг». На міжнародному валютному ринку ціна валютної пари євро-долар знову впала – 1,3382/1,3384 дол./євро (понеділок, 22 березня, - 1,3514/1,3516 дол./євро). У вівторок, 23 березня, Національний банк України вийшов на ринок з купівлею долара за курсом 7,9376 грн./дол.

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