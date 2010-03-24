Курс в комбанках не змінився

Сьогодні українські банки купують американську валюту в середньому по 7,93 грн./дол., продають - по 7,97 грн./дол. Курс майже не змінився порівняно з 23 березня. Про це повідомляє Finance.ua.

Пропозиції комерційних банків щодо купівлі долара коливаються в межах 7,91-7,95 грн./дол., з продажу - в межах 7,95-7,99 грн./дол.

Середній курс купівлі євро в українських банках знизився 0,6% порівняно з 23 березня і сьогодні складає 10,61 грн./євро, продажу - на 0,9% - до 10,72 грн./євро. Пропозиції банків з купівлі євро коливаються в межах 10,57-10,66 грн./євро, з продажу - в межах 10,68-10,84 грн./євро.

Курс купівлі готівкового рубля в комбанках порівняно з 23 березня знизився на 0,3% і сьогодні складає 0,2636 грн./рубль, курс продажу - на 0,4% - до 0,2707 грн./рубль. Пропозиції банків з купівлі російської валюти коливаються в межах 0,2610-0,2670 грн./рубль, з продажу - в межах 0,2690-0,2750 грн./рубль.

Середній курс купівлі долара в банках Києва складає 7,93 грн./дол., продажу - 7,97 грн./дол. Курс купівлі/продажу дещо знизився відучора.

Пропозиції столичних комерційних банків і пунктів обміну валют з купівлі долара коливаються в межах 7,91-7,95 грн./дол., з продажу - в межах 7,95-7,99 грн./дол.

Середній курс купівлі/продажу євро в банках Києва знизився на 0,7% порівняно з 23 березня і сьогодні складає 10,62 грн./євро, продажу - на 0,6% - до 10,73 грн./євро. Пропозиції банків з купівлі євро коливаються в межах 10,58-10,66 грн./євро, з продажу - в межах 10,68-10,84 грн./євро.

Курс купівлі/продажу готівкового рубля в комбанках столиці порівняно з 23 березня дещо знизився і на сьогодні складає 0,2643/0,2721 грн./рубль. Пропозиції банків з купівлі російської валюти коливаються в межах 0,2661-0,2670 грн./рубль, з продажу - в межах 0,2690-0,2850 грн./рубль.

Курси валют, встановлені на сьогодні в банках Києва:

"Укргазбанк": долар США - 7,93/7,975 грн., євро - 10,70/10,90 грн., рубль - 0,2630/0,2710 грн.

"Райффайзен Банк Аваль": долар США - 7,91/7,96 грн., євро - 10,60/10,80 грн., рубль - 0,2600/0,2700 грн.

"Приватбанк": долар США - 7,92/7,965 грн., євро - 10,58/10,73 грн., рубль - 0,2630/0,2700 грн.

Офіційний курс НБУ на сьогодні, 24 березня, такий: гривні до долара США - 7,9501, до євро - 10,74774, до російського рубля - 0,26976.