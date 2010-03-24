ВВП України виросте на 3,7%, інфляція складе 13,1%

Кабінет міністрів України на своєму сьогоднішньому засіданні затвердив розмір прогнозованих макропоказників соціально-економічного розвитку України у 2010-му році, згідно з яким ріст ВВП має скласти 3,7%, номінальний ВВП – 1 трлн. 083 млрд. грн., очікувана інфляція – 13,1% (грудень до грудня) та 12,2% середньорічно.

Як передає кореспондент УНІАН. Про це сьогодні на брифінгу заявив віце-прем’єр-міністр України Сергій ТІГІПКО.

Він також повідомив, що у 2010 році індекс цін виробників складе 114,4% (грудень до грудня) та 16% середньорічно, підвищення реальної зарплати за рік – на 5%, а реальної мінімальної зарплати – на 23%. Очікують також скорочення рівня безробіття до 8% (з 8,6% на кінець 2009 року – УНІАН) та ріст мінімальної середньої зарплати на 38% – до 888 грн.

Також, за словами С.ТІГІПКА, у цьому році очікують збільшення експорту на 15,3%, імпорту на 13,1%, від’ємне сальдо зовнішньої торгівлі складе 1,9 млрд. доларів.

Як зазначив С.ТІГІПКО, у розрахунках Кабмін виходив з курсу долара у 2010-му році на рівні 8 грн. за долар та ціни на газ 334 долари за тисячу кубометрів.

Також, за словами віце-прем’єра, під час розрахунку макропоказників урядовці виходили з того. Що у 2010 році світова економіка зросте на 3,9% за прогнозом МВФ, середньорічна ціна на чорні метали зросте на 5-8%, ціна на нафту – до 75-80 доларів за барель.