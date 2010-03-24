Дефіцит бюджету України цього року очікують на рівні 4,5-5% ВВП

Дефіцит Державного бюджету України цього року очікують на рівні 4,5-5% ВВП, без урахування дефіциту НАК "Нафтогаз України".

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу повідомив віце-прем'єр-міністр Сергій ТІГІПКО.

"Що стосується дефіциту бюджету, на який ми повинні вийти, то, за нашими розрахунками, він повинен скласти без проблем "Нафтогазу" приблизно 4,5 - максимум 5% ВВП. На це ми можемо реально вийти з урахуванням того, що минулого року ця цифра склала 6,6% ВВП"- сказав С. ТІГІПКО.

Як повідомляв УНІАН, раніше С. ТІГІПКО заявив, що дефіцит Державного бюджету складає мінімум 35-40 млрд. грн.

При цьому він підкреслив, що "для його покриття нам потрібні зовнішні позики". По словах С. ТІГІПКА, "реальні запозичення по адекватній процентній ставці може надати тільки Міжнародний валютний фонд".

За даними Міністерства фінансів України, із запланованих 255,3 млрд. грн. поступлень до державного бюджету фактично у 2009 році поступило 225,4 млрд. грн., що на 2,7%, або на 6,3 млрд. грн., менше, ніж в 2008 році. Із запланованих 184,6 млрд. грн. надходжень до загального фонду держбюджету в 2009 році фактично поступило 172,2 млрд. грн., що на 7,3%, або на 13,7 млрд. грн., менше, ніж в 2008 році. Рівень виконання прибуткової частини загального фонду держбюджету в цілому за 2009 рік складав 93,3%. Недовиконання складає 12,4 млрд. грн. Із запланованих 70,7 млрд. грн. надходжень до спеціального фонду держбюджету в 2009 році фактично поступило 53,1 млрд. грн.

Відповідно до оперативного звіту Державного казначейства України, витратна частина державного бюджету за 2009 рік виконана в об'ємі 242,4 млрд. грн., що на 0,9 млрд. грн. (на 0,4%) більше аналогічного показника попереднього року. Загальний фонд держбюджету в 2009 році був виконаний в об'ємі 187,7 млрд. грн., або 96,6% річного плану із змінами.