Головою ДПАУ призначений Папаїка

Азаров представив колективу

Прем’єр-міністр України Микола АЗАРОВ сьогодні представив нового голову Державної податкової адміністрації – Олександра ПАПАЇКУ, передає кореспондент УНІАН. Довідка УНІАН. ПАПАЇКА Олександр Олексійович, доктор економічних наук, професор, Заслужений економіст України, завідує кафедрою Донецького державного університету економіки та торгівлі імені Михайла Туган-Барановского. До 2003 року очолював ДПА в Донецькій області. З 1997 р. О.ПАПАІКА очолює Федерацію кікбоксингу Донецької області.

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