Головою ДПАУ призначений Папаїка
13:23, 24 березня 2010Фінанси
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Азаров представив колективу
Прем’єр-міністр України Микола АЗАРОВ сьогодні представив нового голову Державної податкової адміністрації – Олександра ПАПАЇКУ, передає кореспондент УНІАН.
Довідка УНІАН. ПАПАЇКА Олександр Олексійович, доктор економічних наук, професор, Заслужений економіст України, завідує кафедрою Донецького державного університету економіки та торгівлі імені Михайла Туган-Барановского.
До 2003 року очолював ДПА в Донецькій області.
З 1997 р. О.ПАПАІКА очолює Федерацію кікбоксингу Донецької області.
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