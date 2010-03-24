Головою ДПАУ призначений Папаїка

13:23, 24 березня 2010
Фінанси
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Азаров представив колективу

Прем’єр-міністр України Микола АЗАРОВ сьогодні представив нового голову Державної податкової адміністрації – Олександра ПАПАЇКУ, передає кореспондент УНІАН.

Довідка УНІАН. ПАПАЇКА Олександр Олексійович, доктор економічних наук, професор, Заслужений економіст України, завідує кафедрою Донецького державного університету економіки та торгівлі імені Михайла Туган-Барановского.

До 2003 року очолював ДПА в Донецькій області.

З 1997 р. О.ПАПАІКА очолює Федерацію кікбоксингу Донецької області.

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