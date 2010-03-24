Азаров обіцяє відшкодувати заборгованість з ПДВ

Прем'єр-міністр України Микола АЗАРОВ сьогодні повідомив журналістам, що до 1 липня проблема із заборгованістю з відшкодування ПДВ буде вирішено шляхом випуску облігацій.

За його словами, це будуть облігації з довгим терміном обороту, швидше за все, до п'яти років. Сьогодні починається робота з ревізії заборгованості з ПДВ. Це близько 25 млрд. грн. М. АЗАРОВ вважає, що це нереальна сума для української економіки. "Значна частина заборгованості - це повітряний ПДВ", - сказав М.АЗАРОВ.

Він також зазначив, що завдання ліквідувати корупційні схеми відшкодування ПДВ перед податковою поставив Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ. За словами М. АЗАРОВА, на сьогодні, щоб отримати відшкодування ПДВ підприємці платять від 30 до 50% відкатів. До 1 липня 2010 року планується повністю погасити заборгованість з відшкодування ПДВ і почати відшкодовувати податок в автоматичному режимі. Автоматичний режим відшкодування податку передбачає що ДПАУ вивчатиме дані платників податків і визначатиме надійність наданої інформації. У подальшому такі платники податків просто заявлятимуть суму ПДВ на відшкодування і отримуватимуть кошти. Через два-три роки, за словами М. АЗАРОВА, цей принцип може набути широкого поширення. Проте, це не означає, що ДПАУ не матиме права перевіряти таких платників податків.