Уряд має намір відмінити перевірки бізнесменів

Уряд України має намір скасувати перевірки суб'єктів господарювання представниками усіх соціальних фондів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив віце-прем'єр-міністр України Сергій ТІГІПКО сьогодні на прес-конференції.

"Готуємо рішення, які на 30% знизять усі регулювання, що, у свою чергу, знизить кількість перевірок, - сказав С. ТІГІПКО. - Тільки учора ми обговорювали рішення, які забороняють фактично перевірки усім соціальним фондам і щоб перевірки усіх платежів у соціальні фонди здійснювала тільки одна податкова адміністрація під час своїх планових перевірок".

Окрім того, віце-прем'єр зазначив, що зараз триває підготовка законопроекту про єдиний соціальний податок, і він прогнозує, що документ буде внесений до парламенту через місяць.