Великі банки США покращують свій імідж

Одна з основних лобістських груп Уолл-стріт починає кампанію, спрямовану на поліпшення іміджу великих банків. Її завданням стане створення образу основних гравців фінансового ринку як надійних та позитивних партнерів, повідомляє Bloomberg.

Рада директорів Financial Services Roundtable, що представляє інтереси 150 найбільших банків і страхових компаній США, минулого тижня обговорила майбутню піар-кампанію. Справу у свої руки візьмуть фахівці зі зв'язків з громадськістю з APCO Worldwide, соціологічна компанія Luntz Maslansky Strategic Research і рекламне агентство DDB, що належить Omnicom Group Inc.

"Індустрія фінансових послуг повинна повернути довіру американського народу, і взяти участь в прямому спілкуванні з людьми", - йдеться у листі Financial Services Roundtable, скерованому до компанії зі зв'язків з громадськістю.

Група, до складу якої входять такі гіганти банківського бізнесу як JPMorgan Chase & Co. і Citigroup Inc., поки що не прийняла рішення з приводу специфіки піар-кампанії. Поки лише відомо, що первинні зусилля із поліпшення іміджу банкірів будуть спрямовані на віртуальний простір, і на роботу з соціальними мережами, у тому числі Twitter і Facebook.

Аналітики зазначають, що в ході наступної передвиборної кампанії в США чимало політиків випустять стріли у напрямку Уолл-стріт, оскільки учасники банківського ринку є "зручними лиходіями". Згідно з опитуванням Bloomberg National Poll, майже дві третини американців погано ставляться до топ-менеджерів. При цьому, 56% респондентів зазначили, що підтримають кроки уряду, спрямовані на обмеження виплат тим, хто став причиною фінансової кризи. Радикальніші учасники опитування закликали взагалі заборонити таким людям працювати у банківській сфері.