Азаров говорить про кадрові перестановки у ДПАУ

Кадрові зміни в Державній податковій адміністрації України (ДПАУ) неминучі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні журналістам заявив прем`єр-міністра Микола АЗАРОВ.

За його словами, податкова служба свої функції не виконує, про це свідчить зростання недозбору податків, а також корупція у сфері відшкодування ПДВ. "Податкова служба за останні роки себе дискредитувала.Я ставлю завдання перед Олександром Олексійовичем (ПАПАІКОЮ - УНІАН) і перед усіма іншими - нещадно випалювати це явище (зловживання в адмініструванні ПДВ - УНІАН), кадрові чистки для усіх, хто причетний до цих справ, і тих, хто найбільш відзначився, здавати в прокуратуру", - сказав М.АЗАРОВ.

На питання журналіста про кількість людей, які будуть замінені в органах ДПАУ, М. АЗАРОВ відповів, що він не говорив про кадрові чистки: "Я не говорив про кадрові чистки, так або ні? Слово "чистки" взагалі не входить у мій лексикон". Він не уточнив кількість людей, яких можуть звільнити з органів ДПАУ, наголосивши лише на необхідності кадрових змін.

Окрім того, прем`єр-міністр повідомив, що у нього немає ніяких даних "які б характеризували Буряка (Олександр БУРЯК - екс-глава ДПАУ - УНІАН) з негативного боку". Проте, робота ДПАУ за попередній період буде ретельно вивчена, оскільки ті зловживання, які були в адмініструванні ПДВ, здійснювалися працівниками ДПАУ. "Їх (зловживання - УНІАН) робили конкретні люди. Тому потрібно, щоб конкретні люди цілком конкретно і відповіли. Коли їх прізвища стануть нам відомі, ми їх оприлюднимо", - сказав М.АЗАРОВ.