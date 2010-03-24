Арештовано співробітників Deutsche Bank, BNP Paribas та Moore Capital

15:18, 24 березня 2010
Фінанси
0

Інкримінують торгівлю інсайдерською інформацією

У Лондоні заарештовані провідні співробітники найбільших світових банків - німецького Deutsche Bank, французького BNP Paribas, а також інвестфонду Moore Capital за підозрою у торгівлі інсайдерською інформацією, повідомляє k2kapital.

В операції були задіяні 143 співробітники поліції, які провели рейд по 16 адресам.

Серед шести затриманих - керуючий директор відділу корпоративних брокерських операцій Deutsche Bank, лава європейського відділення інвестиційної компанії, що входить до групи BNP Paribas, а також трейдер хедж-фонду Moore Capital

За даними правоохоронних органів, банкіри продавали знайомому трейдеру інсайдерські дані, які потім використовували для спекулятивних угод на торговельних майданчиках.

Заарештовані заперечують усі звинувачення.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter