Арештовано співробітників Deutsche Bank, BNP Paribas та Moore Capital

У Лондоні заарештовані провідні співробітники найбільших світових банків - німецького Deutsche Bank, французького BNP Paribas, а також інвестфонду Moore Capital за підозрою у торгівлі інсайдерською інформацією, повідомляє k2kapital.

В операції були задіяні 143 співробітники поліції, які провели рейд по 16 адресам.

Серед шести затриманих - керуючий директор відділу корпоративних брокерських операцій Deutsche Bank, лава європейського відділення інвестиційної компанії, що входить до групи BNP Paribas, а також трейдер хедж-фонду Moore Capital

За даними правоохоронних органів, банкіри продавали знайомому трейдеру інсайдерські дані, які потім використовували для спекулятивних угод на торговельних майданчиках.

Заарештовані заперечують усі звинувачення.