Тігіпко представив нового керівника Держфінпослуг

Віце-прем'єр-міністр Сергій ТІГІПКО представив колективу Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг (Держфінпослуг) нового керівника комісії Василя ВОЛГУ.

Про це УНІАН повідомили в Держфінпослуг.

Довідка УНІАН. Василь Олександрович ВОЛГА народився 5 березня 1968 року в м. Сєвєродонецьк (Луганська обл.). Закінчив Cевастопільське вище військово-морське інженерне училище ("Атомні енергетичні установки", інженер-механік) та Міжрегіональну академію управління персоналом ("Банківська справа").

У 1998 р. - генеральний директор Міжнародного союзу українських підприємців.

2000 р. - голова Всеукраїнської громадської організації "Громадський контроль", а потім лідер одноіменної партії. У 2004 р. балотувався на пост Президента України.

У 2006 р. був обраний народним депутатом V скликання Верховної Ради України за списками СПУ. 2008 р. - лідер політичної партії "Союз Лівих Сил".

2009 р. - один з лідерів Блоку лівих і лівоцентристських сил (у складі: Комуністична партія України, Союз Лівих Сил, Соціал-демократична партія (об'єднана), партія "Справедливість").

Одружений, виховує чотирьох дітей.