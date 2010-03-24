Долар і далі дешевшає

Сьогодні на українському міжбанківському ринку торги по долару США відкрилися котируваннями 7,9330/7,9410 грн./дол., до 12:00 ціни впали до 7,9180/7,9260 грн./дол. До закриття торгів цінові рівні досягли значень 7,9150/7,9195 грн./дол.

Про це повідомляє фінансова компанія "ІнтерБізнесКонсалтинг".

О 15:45 Національний банк України оголосив про купівлю долара за курсом 7,9301 грн./дол.

Рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2678/0,2681 грн./рубль, до 12:00 ціни знизилися до 0,2673/0,2676 грн./рубль. До закриття ціни досягли рівня 0,2665/0,2668 грн./рубль. У Росії курс долар-рубль зріс і склав 29,68 рублів за долар (+0,14).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,3335/1,3505 дол./євро.

Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 10,6165/10,6290 грн./євро, до 12:00 ціни пішли вниз - 10,5875/10,6020 грн./євро. До закриття торгів цінові показники по EUR/UAH встановилися на рівні 10,5655/10,5755 грн./євро.