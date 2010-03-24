Компенсації вкладникам банку «Арма» виплатять через «Брокбізнесбанк»

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб прийняв рішення здійснювати виплату компенсації вкладникам ліквідовуваного банку "Арма" через "Брокбізнесбанк" (Київ).

Про це повідомляють на сайті фонду. Згідно з повідомленням, виплати гарантованої суми проводитимуть з 25 березня до 21 травня 2010 року.

Як повідомляв УНІАН, 16 квітня 2009 року Національний банк України ввів тимчасову адміністрацію в ТОВ КБ "Арма".

Згідно з постановою правління Нацбанку №79 від 19 лютого 2010 року з 22 лютого 2010 року відкликана банківська ліцензія ТОВ КБ "Арма" та ініційована процедура ліквідації банку.

За даними НБУ, сума коштів фізичних осіб в банку "Арма" на 1 січня 2010 року склала 215,898 млн. грн.