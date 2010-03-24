Дефіцит платіжного балансу України упав у чотири рази

Дефіцит платіжного балансу України в січні-лютому ц.р., порівняно з відповідним періодом 2009 року, збільшився в чотири рази – до 1,705 млрд. дол.

Про це говориться в обнародуваних на сайті Національного банку України даних про платіжний баланс.

За січень-лютий 2010 року поточний рахунок сформувався з позитивним сальдо у розмірі 192 млн. дол. (у січні-лютому 2009 року дефіцит поточного рахунку становив 262 млн. дол.). Цю ситуацію в Нацбанку пояснюють різким скороченням негативного сальдо торгівлі товарами і послугами (до 38 млн. дол. проти 323 млн. дол. за два місяці 2009 року) і негативного сальдо за доходами (до 176 млн. дол. проти 348 млн. дол. за два місяці 2009 року).

У січні-лютому 2010 року негативне сальдо за фінансовим рахунком оцінюється в 1,9 млрд. дол., що в 1,9 разу менше, ніж за відповідний період 2009 року. У НБУ вважають, що формування дефіциту в поточному році обумовлене низькими обсягами припливу прямих іноземних інвестицій (ПІІ), а також лише частковим покриттям виплат за борговими зобов`язаннями приватного сектора новими залученнями і продовженням приросту готівкової валюти поза банківським сектором.

Обсяги чистого припливу ПІІ до України за січень-лютий цього року оцінено в 469 млн. дол., що на 23% менше, ніж за відповідний період минулого року.

Негативне сальдо за операціями з кредитами і облігаціями приватного сектора склалося майже на рівні відповідного періоду минулого року і становило 1,6 млрд. дол. Rollover за 2 місяці 2010 року оцінено в 67%, для банківського сектора цей показник становив 68%, для реального - 64%.

За борговими операціями сектора державного управління негативне сальдо становило 102 млн. дол. Обсяги приросту готівкової валюти поза банками за січень-лютий 2010 року становили 1,7 млрд. дол., що в 1,8 разу менше порівняно з відповідним періодом 2009 року.

За даними Нацбанку, в лютому ц.р. негативне сальдо платіжного балансу становило 0,648 млрд. дол. Рахунок поточних операцій було сформовано з невеликим дефіцитом в 0,036 млрд. дол., значення фінансового рахунку також було негативним на рівні 0,612 млрд. грн.

Довідка УНІАН. Загальний дефіцит платіжного балансу України за 2009 рік становив 13,726 млрд. дол.