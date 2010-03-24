Дефіцит платіжного балансу України збільшився в чотири рази

20:06, 24 березня 2010
Фінанси
0

Показник склав 1,7 млрд. доларів

Дефіцит платіжного балансу України в січні-лютому ц.р., порівняно з відповідним періодом 2009 року, збільшився в чотири рази – до 1,705 млрд. дол.

Про це говориться в обнародуваних на сайті Національного банку України даних про платіжний баланс.

За січень-лютий 2010 року поточний рахунок сформувався з позитивним сальдо у розмірі 192 млн. дол. (у січні-лютому 2009 року дефіцит поточного рахунку становив 262 млн. дол.). Цю ситуацію в Нацбанку пояснюють різким скороченням негативного сальдо торгівлі товарами і послугами (до 38 млн. дол. проти 323 млн. дол. за два місяці 2009 року) і негативного сальдо за доходами (до 176 млн. дол. проти 348 млн. дол. за два місяці 2009 року).

У січні-лютому 2010 року негативне сальдо за фінансовим рахунком оцінюється в 1,9 млрд. дол., що в 1,9 разу менше, ніж за відповідний період 2009 року. У НБУ вважають, що формування дефіциту в поточному році обумовлене низькими обсягами припливу прямих іноземних інвестицій (ПІІ), а також лише частковим покриттям виплат за борговими зобов`язаннями приватного сектора новими залученнями і продовженням приросту готівкової валюти поза банківським сектором.

Обсяги чистого припливу ПІІ до України за січень-лютий цього року оцінено в 469 млн. дол., що на 23% менше, ніж за відповідний період минулого року.

Негативне сальдо за операціями з кредитами і облігаціями приватного сектора склалося майже на рівні відповідного періоду минулого року і становило 1,6 млрд. дол. Rollover за 2 місяці 2010 року оцінено в 67%, для банківського сектора цей показник становив 68%, для реального - 64%.

За борговими операціями сектора державного управління негативне сальдо становило 102 млн. дол. Обсяги приросту готівкової валюти поза банками за січень-лютий 2010 року становили 1,7 млрд. дол., що в 1,8 разу менше порівняно з відповідним періодом 2009 року.

За даними Нацбанку, в лютому ц.р. негативне сальдо платіжного балансу становило 0,648 млрд. дол. Рахунок поточних операцій було сформовано з невеликим дефіцитом в 0,036 млрд. дол., значення фінансового рахунку також було негативним на рівні 0,612 млрд. грн.

Довідка УНІАН. Загальний дефіцит платіжного балансу України за 2009 рік становив 13,726 млрд. дол.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter