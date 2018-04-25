Пенсійному фонду "вкололи" емісійну ін’єкцію... Евтаназія чи лікування?

Новий уряд пішов второваною стежкою попередників - Пенсійний фонд, стан якого до березня став, м`яко кажучи, критичним, рятується по-старому. Мінфін позичив ПФ 1 млрд. грн. державних коштів для виплати соціалки. При цьому Кабмін підкреслює, що саме завдяки його «рішучими діям ... знайдено джерела», обіцяючи, що надалі фінансування буде здійснюватися згідно з графіком. Йти в ногу з розписом може допомогти прийняття держбюджету, що його нове керівництво планує на квітень. Як розберуться з боргами і позиками Пенсійного фонду, а головне - з державною скарбницею (валовий зовнішній борг України становить 93,5% ВВП, понад 100 млрд дол), покаже час. Варто лише зазначити, що, за словами віце-прем`єра Сергія Тігіпка, дефіцит ПФ оцінюють у 34 млрд. гривень.

Пенсійний фонд вже давно з самостійного і самоокупного перетворився на повністю залежний від держбюджету. За словами голови Рахункової палати Валентина Симоненка, тільки у 2009 році сума «неповернених кредитів, отриманих ПФ з бюджету, перевищила 22 млрд. грн.».Такому стану справ посприяла як криза, так і непрофесійні дії керівництва країни. Поповнення фонду «заморозили» безробіття, борги з зарплати, яких зараз налічують 2 млрд. грн. - Рівень 2002 року (!), Всілякі податкові пільги для промисловців, а також масовий відхід економіки «у тінь».

Позапланові виплати замість реформ

Проблему дефіциту Пенсійного фонду навряд чи вдасться вирішити найближчим часом тільки за рахунок перерахувань платежів. На 2010 рік обсяг Пенсійного фонду був запланований у розмірі 177,7 млрд. грн., Надходження - близько 160 млрд. грн. Дефіцит у 17 млрд. грн. мали намір покривати за рахунок держкоштів. Тим часом, новий Кабмін пропонує виділити з держскарбниці Фонду 57 244 млн. грн., у тому числі дотації на пенсійні виплати складуть 32 168 млн. грн., допомога пенсіонерам для купівлі ліків - 3 млрд. грн. І всі ці плани на тлі нинішнього боргу у понад 30 мільярдів гривень. Добре, ще один місяць ПФ протягне, а що буде далі? Неможливо "в нікуди" списувати позики і незрозуміло де вишукувати «джерела» ...

Експерти вважають, що теоретично можна досягти збільшення надходжень до Пенсійного фонду, але тоді потрібно радикально змінити систему адміністрування податків. Як зазначила аналітик Українського аналітичного центру Наталія Щербатюк, на сьогодні проблемою є не ставка податку з заробітної плати, а система збору цього податку, що фактично змушує бізнес йти «в тінь».

Тим часом, для реформування податкової системи потрібен час, а головне бажання. Останнє, як показує життя, і зовсім відсутнє - за весь час незалежності Україна так і не спромоглася розробити Податковий кодекс. А проблему виплати пенсій доводиться вирішувати оперативно. На думку Н. Щербатюк, швидше за все, Кабміну цього разу «допоміг Нацбанк. За минулий тиждень, згідно з офіційними даними, регулятор викупив ОВДП на суму понад 3,396 млрд. грн. На 2,7 млрд. грн. викупили облігацій комбанків на аукціоні Мінфіну 19 березня (ставка дохідності 11% річних), на майже 600 млн. грн. - Небанківських організацій. Таким чином, використовуючи облігації внутрішньої позики, НБУ здійснив чергову емісію гривні, яка була необхідна для фінансування поточних проблем».

На жаль, будь-якій українській владі, судячи з усього, «не під силу» відмовитися від практики виживання за рахунок емісії. Такий вибір для неї видається набагато простішим, ніж хворобливе, але вкрай необхідне реформування. За рахунок ігор з цінними паперами відновлення економіки не забезпечити, що й було доведено кризовими роками, тоді попередня влада теж не зважилася на непопулярні заходи, не дивлячись на переконливі поради МВФ, ЄБРР та Світового банку.

Як зазначає експерт Інституту економічних досліджень і політичних консультацій Олександра Бетлій, критична ситуація з бюджетом Пенсійного фонду почалася з жовтня 2008 року. Близько 4 млрд. грн. боргу за 2008 рік були списані у 2009-му. У минулому році через Держказначейство Фонду перерахували близько 15 млрд. грн. позики. Уряду було складно відшукати джерела погашення дефіциту ПФ, частково використали для цього кошти МВФ, які повинні були спрямовувати на погашення зовнішніх боргів. Тому оформити ці позики офіційно не було можливості - у звітах Держказначейства вони не проходили. Частину цих коштів Фонд погашав, частково їх списували, говорить експерт.

Окрім того, за її словами, позики для ПФ з держбюджету були і в січні-лютому цього року, проте, інформацію про них не розкривали. «Те, що Кабмін Азарова оприлюднив офіційні дані про нову позику - вже позитив, це повинно так відбуватися. У той же час, сума не настільки велика, оскільки, за нашими підрахунками, за два місяці уряд позичив на виплату пенсій близько 3-4 млрд. грн.», - підкреслила О. Бетлій. На думку експерта, ручне управління коштами Пенсійного фонду призвело до того, що ПФ не може затвердити планові показники за 2009 рік, а також розібратися з бюджетом на 2010-ий.

Висновок напрошується один - без реформ, до того ж радикальних, не обійтися. І як би влада не загравала своїми соціальними проектами перед електоратом, конкретних і жорстких кроків їй не уникнути. Адже поклони перед «сусідами» скоро виручати не будуть і на продаж нічого не залишиться. Звичайно, пересічному українцеві «зміни» не сподобаються - усе подорожчає, окрім і так мізерної зарплати. Але звернімося хоч ми з вами до розуму, якщо верхам не до цього ...

Олена Бистрицька (УНІАН)