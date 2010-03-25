Долар продовжив падіння

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися триваючим падінням котирувань – 7,9150/7,9275 грн./дол., ціни на російську валюту знизилися – 0,2670/0,2675 грн./рубль, котирування з євро-гривні пішли вниз – 10,5450/10,5640 грн./євро.

Про це повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг».

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар продовжують падати – 1,3327/1,3329 дол./євро (середа, 24 березня, - 1,3382/1,3384 дол./євро).

У середу, 24 березня, Національний банк України вийшов на ринок з покупкою долара за курсом 7,9301 грн./дол.