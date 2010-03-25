Азаров відмінив ще 9 рішень Тимошенко

Кабінет міністрів України постановою № 278 від 24 березня 2010 року відмінив ще 9 рішень попереднього уряду.

Текст відповідної постанови за підписом прем'єр-міністра Миколи АЗАРОВА розміщений на Урядовому порталі.

Зокрема, скасовані постанови № 854 від 24 вересня 2008 року "Про надання акваторії в користування державному підприємству "Спеціалізований морський порт "Октябрьск", № 934 від 22 жовтня 2008 року "Про надання акваторії в користування державному підприємству "Миколаївський морський торговельний порт".

Окрім того, уряд відмінив постанову № 236 від 5 березня 2009 р. "Про роз'яснення особливостей застосування окремих норм Указу Президента України від 3 липня 1998 р. № 727 для фізичних осіб, що здійснюють підприємницьку діяльність за межами України, в умовах світової фінансово-економічної кризи", а також постанова № 454 від 15 квітня 2009 року "Про внесення змін до постанови Кабінету міністрів України від 5 березня 2009 р. № 236".

Кабінет міністрів М.АЗАРОВА також відмінив постанову № 366 від 14 квітня 2009 року "Про сплату внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування фізичними особами - суб'єктами підприємницької діяльності, які обрали особливий спосіб оподаткування".

Втратили дію також постанова № 505 від 21 травня 2009 року "Про порядок сплати і зарахування сум внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, сплачених фізичними особами - суб'єктами підприємницької діяльності, які обрали особливий спосіб оподаткування", розпорядження № 1178 від 23 вересня 2009 року "Питання Загального реєстру податкових накладних" постанова № 1117 від 21 жовтня 2009 року "Про утворення Урядової комісії з питань забезпечення обороноздатності і національної безпеки України".

Крім того, уряд М. АЗАРОВА відмінив постанову № 61 від 27 січня 2010 року "Про збільшення статутного капіталу Державної іпотечної установи".