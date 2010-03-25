У комбанках долар дешевшає

Сьогодні українські банки купують американську валюту в середньому по 7,90 грн./дол., що на 0,3% дешевше, ніж 24 березня, продають - по 7,95 грн./дол., на 0,2% дешевше. Про це повідомляє Finance.ua.

Пропозиції комерційних банків щодо купівлі долара коливаються в межах 7,87-7,92 грн./дол., з продажу - в межах 7,93-7,97 грн./дол.

Середній курс купівлі євро в українських банках знизився на 1,1% порівняно з 24 березня і сьогодні складає 10,47 грн./євро, продажу - на 0,9% - до 10,64 грн./євро. Пропозиції банків з купівлі євро коливаються в межах 10,30-10,55 грн./євро, з продажу - в межах 10,58-10,88 грн./євро.

Курс купівлі готівкового рубля в комбанках порівняно з 24 березня знизився на 0,6% і сьогодні складає 0,2620 грн./рубль, курс продажу - на 0,7% - до 0,2690 грн./рубль. Пропозиції банків з купівлі російської валюти коливаються в межах 0,2600-0,2651 грн./рубль, з продажу - в межах 0,2680-0,2730 грн./рубль.

Середній курс купівлі долара в банках Києва складає 7,91 грн./дол., продажу - 7,94 грн./дол. Курс купівлі/продажу знизився на 0,2% відучора.

Пропозиції столичних комерційних банків і пунктів обміну валют щодо купівлі долара коливаються в межах 7,89-7,92 грн./дол., з продажу - в межах 7,93-7,98 грн./дол.

Середній курс купівлі євро в банках Києва знизився на 0,9% порівняно з 24 березня і сьогодні складає 10,49 грн./євро, продажу - на 0,7% - до 10,63 грн./євро. Пропозиції банків з купівлі євро коливаються в межах 10,40-10,55 грн./євро, з продажу - в межах 10,58-10,78 грн./євро.

Курс купівлі готівкового рубля в комбанках столиці порівняно з 24 березня знизився на 0,5% і на сьогодні складає 0,2630 грн./рубль, продажу - на 0,8% - до 0,2697 грн./рубль. Пропозиції банків з купівлі російської валюти коливаються в межах 0,2600-0,2651 грн./рубль, з продажу - в межах 0,2680-0,2730 грн./рубль.

Курси валют, встановлені на сьогодні в банках Києва:

"Укргазбанк": долар США - 7,917/7,9755 грн., євро - 10,50/10,75 грн., рубль - 0,2620/0,2700 грн.

"Райффайзен Банк Аваль": долар США - 7,90/7,95 грн., євро - 10,40/10,70 грн., рубль - 0,2600/0,2700 грн.

"Приватбанк": долар США - 7,89/7,95 грн., євро - 10,43/10,63 грн., рубль - 0,2620/0,2690 грн.

Офіційний курс НБУ на сьогодні, 25 березня, такий: гривні до долара США - 7,935, до євро - 10,583703, до російського рубля - 0,26829.