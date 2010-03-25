Кабмін Тимошенко розбазарював держкошти?

Головне контрольно-ревізійне управління України (ГоловКРУ) заявляє про початок перегляду матеріалів у кримінальних справах щодо нецільового використання коштів держбюджету і можливої причетності членів уряду Тимошенко до нецільового використання бюджетних коштів.

Про це сьогодні на прес-конференції в УНІАН повідомив голова ГоловКРУ Петро АНДРЄЄВ.

Так, відповідаючи на питання журналістів про те, чи є серед членів уряду Юлії ТИМОШЕНКО особи, які причетні та які фігурують у кримінальних справах за фактом нецільового використання бюджетних коштів, П.АНДРЄЄВ сказав: «По тому уряду, так».

Також П.АНДРЄЄВ зазначив, що сьогодні Генпрокуратура почала повторний розгляд матеріалів за кримінальними справами щодо нецільового використання коштів держбюджету, що з тих чи інших причин були припинені, однак при цьому не уточнив, за який період будуть переглянуті матеріали справ.

«Там, де раніше були порушені кримінальні справи, але з тих чи інших причин вони призупинені, зараз Генеральна прокуратура переглядає ці матеріали», - повідомив АНДРЄЄВ.