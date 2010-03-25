Міжбанк закрився зниженням котирувань

Сьогодні на українському міжбанківському ринку торги доларом США відкрилися котируваннями 7,9150/7,9275 грн./дол., до 12:00 звузився спред – 7,9150/7,9220 грн./долл. До закриття торгів цінові рівні знизилися до 7,9140/7,9205 грн./дол. Про це повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесьКонсалтинг».

О 15:15 Національний банк України оголосив про покупку долара по курсу 7,925 грн./долл.

Рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2670/0,2675 грн./рубль, до 12:00 ціни концентрувалися в діапазоні 0,2670/0,2673 грн./рубль. До закриття ціни підвищилися до 0,2672/0,2674 грн./рубль. У Росії курс долар-рубль знизився і склав 29,61 рублів за долар (-0,07).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,3285/1,3365 дол./євро. Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 10,5450/10,5640 грн./євро, до 12:00 ціни піднялися до 10,5560/10,5690 грн./євро. До закриття торгів цінові показники по євро-гривні встановилися на рівні 10,5640/10,5765 грн./євро.